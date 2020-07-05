На Львовщине в результате паводка подтоплены более 240 домов

Подразделения ГСЧС откачали воду из 9 колодцев и 6 подвалов жилых домов.

Подтоплены три участка дорог / фото пресс-служба ГСЧС

В Старосамборском районе Львовской области в результате паводка подтоплены более 240 жилых домов.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 4 июля в 7:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в результате дождя, который прошел на территории Старосамборского района, разлилась река Катинка в 4 населенных пунктах.

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В результате паводка произошло подтопление 241 жилого дома, 241 подвала жилых домов, 408 приусадебных участков, 264 хозяйственных построек, 386 колодцев и 13 га сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, подтоплены три участка дорог, повреждены 20 пешеходных переходов и 18 транспортных переездов через реку, нет транспортного сообщения к 20 домам.

На протяжении дня 5 июля подразделениями ГСЧС проводится мониторинг уровня воды, откачана вода из 9 колодцев и 6 подвалов жилых домов. Всего по состоянию на 14:00 откачано 102 м куб. воды. С приусадебных участков и сельскохозяйственный угодий вода сходит самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, спасатели продолжают работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения в западных областях.