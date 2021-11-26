По последним данным, в результате непогоды погибли 14 человек.

14 человек погибли и один пропал без вести после урагана и проливных дождей, обрушившихся на Шри-Ланку.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Как сообщается, более 100000 семей пострадали из-за неблагоприятных погодных условий, 114 человек были переселены в безопасные места и 22 человека получили ранения.

В 19 районах была объявлена ​​красная тревога, поскольку ожидаются сильные ливни, во время которых может выпасть более 100 миллиметров осадков. Людям, живущим в низинных районах, посоветовали переехать вглубь страны.

По данным агентства, ожидается, что погодные условия улучшатся в течение следующих 24 часов.

Напомним, в Индонезии наводнение затронуло более 25000 человек на Суматре. В результате оползней погибло 5 человек.

Как сообщал Погода УНИАН, наводнение, произошедшее в провинции Северная Суматра после проливного дождя, привело к разливу рек. Паводковые воды в некоторых районах достигли глубины 1,2 метра. Были повреждены сотни домов.

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Автор: Екатерина Лиманская