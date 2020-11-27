На выходных в Украину вернется снежная погода, температура днем упадет до 0° (карта)

На выходных в Украине будет снег с дождем.

На выходных в Украину вернется снег / фото УНИАН

В ближайшие выходные, 28 и 29 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне 0°...+13°. В субботу западные области накроет мокрый снег, а на востоке - пройдут дожди, местами они усилятся до ливней. В воскресение осадки переместятся ближе к центру и зацепят Черкассы, Днепр и Кривой Рог.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте также Каким будет декабрь в Украине: синоптик рассказал про "зимнее бабье лето"

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье будет также облачно и немного похолодает, температура: -5°...+3°.

Во Львове в субботу возможен снег с дождем, ночью -4°, днем +2°, переменная облачность. В воскресенье погода не почти изменится, только солнце не покажется из-за туч.

В Луцке в субботу ночью -2°, днем +3°, мокрый снег. В воскресенье температура опустится до -4°...+1°, ожидается снег и выглянет солнце.

В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха -2°...+3°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью опустится до -7°, днем +1°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°. В воскресенье днем немного похолодает - до +7°, ожидается облачная погода с прояснениями.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями и дождь, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье облачно, +5°...+7°.

В Днепре в субботу ожидается дождь и переменная облачность, температура ночью +5°, днем +10°. В воскресенье - температурный прогноз не изменится, но дождь усилится до ливня.

В Симферополе будет переменная облачность, +4°...+13°. В воскресенье +2°...+12°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшую облачность, температура ночью 0°, днем +8°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье температура немного опустится до +7°.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +9°. В воскресенье +4°...+7°, также переменная облачность.

Погода в Украине на 28 ноября / фото УНИАН

Погода в Украине на 29 ноября / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пасмурно, температура до 0°. В воскресенье облачно с прояснениями, небольшой снег, температура ночью -9°, днем -1°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°. В воскресенье - небольшой снег, ночью -5°, днем до +5°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +3°. В воскресенье температура днем опустится до +2°, а ночью - до -4°, переменная облачность.

В Сваляве завтра пасмурно и небольшой снег, 0°, в воскресенье также сплошная облачность, сильный снегопад, температура воздуха 0°...+5°.

В Затоке суббота будет практически безоблачной, ночью 0°, днем +8°. В воскресенье будет пасмурно с температурой от 0° ночью до +7° днем.

В Бердянске завтра небольшая облачность, температура до +9°, в воскресенье облачно с прояснениями, ночью +2°, а днем +8°.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости: