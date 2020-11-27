На выходных в Украину вернется снежная погода, температура днем упадет до 0° (карта)
На выходных в Украине будет снег с дождем.
В ближайшие выходные, 28 и 29 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне 0°...+13°. В субботу западные области накроет мокрый снег, а на востоке - пройдут дожди, местами они усилятся до ливней. В воскресение осадки переместятся ближе к центру и зацепят Черкассы, Днепр и Кривой Рог.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье будет также облачно и немного похолодает, температура: -5°...+3°.
Во Львове в субботу возможен снег с дождем, ночью -4°, днем +2°, переменная облачность. В воскресенье погода не почти изменится, только солнце не покажется из-за туч.
В Луцке в субботу ночью -2°, днем +3°, мокрый снег. В воскресенье температура опустится до -4°...+1°, ожидается снег и выглянет солнце.
В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха -2°...+3°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью опустится до -7°, днем +1°.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°. В воскресенье днем немного похолодает - до +7°, ожидается облачная погода с прояснениями.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями и дождь, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье облачно, +5°...+7°.
В Днепре в субботу ожидается дождь и переменная облачность, температура ночью +5°, днем +10°. В воскресенье - температурный прогноз не изменится, но дождь усилится до ливня.
В Симферополе будет переменная облачность, +4°...+13°. В воскресенье +2°...+12°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшую облачность, температура ночью 0°, днем +8°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье температура немного опустится до +7°.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +9°. В воскресенье +4°...+7°, также переменная облачность.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до 0°. В воскресенье облачно с прояснениями, небольшой снег, температура ночью -9°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°. В воскресенье - небольшой снег, ночью -5°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +3°. В воскресенье температура днем опустится до +2°, а ночью - до -4°, переменная облачность.
В Сваляве завтра пасмурно и небольшой снег, 0°, в воскресенье также сплошная облачность, сильный снегопад, температура воздуха 0°...+5°.
В Затоке суббота будет практически безоблачной, ночью 0°, днем +8°. В воскресенье будет пасмурно с температурой от 0° ночью до +7° днем.
В Бердянске завтра небольшая облачность, температура до +9°, в воскресенье облачно с прояснениями, ночью +2°, а днем +8°.
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- Винница+5°... 0°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+6°... +4°
- Житомир+5°... +1°
- Запорожье+9°... +6°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+5°... +2°
- Кропивницкий+8°... +2°
- Луганск+4°... +2°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+12°... -2°
- Одесса+9°... -1°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+11°... +4°
- Сумы+4°... +1°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+7°... +2°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+6°... +2°
- Чернигов+5°... +2°
- Черновцы+4°... -2°