В Украине неожиданно потеплеет до +13°: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 26 ноября 2020
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В пяти областях ожидаются дожди.

Завтра в Украине потеплеет / Фото REUTERS
Завтра в Украине потеплеет / Фото REUTERS

В пятницу, 27 ноября, воздух на юге Украины прогреется до +13°. На всей остальной территории ожидается +3°...+8°. Дожди пройдут в Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской и Луцкой областях. В Хмельницком - ливень. Украицев завтра ждет облачная погода с прояснениями, солнце порадует только жителей Одессы. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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  • В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
  • В Чернигове переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха ночью ночью +1°, днем +5°.
  • Во Львове в пятницу облачно, ночью -1°, днем +3°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, дождь, ночью 0°, днем +5°.
  • В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +4°, мелкий дождь.
  • В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +4°, ливень.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.
  • В Черновцах в пятницу облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.
  • В Виннице завтра облачно, 0°...+5°.
  • В Житомире в пятницу облачно, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Черкассах ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +7°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+7°.
  • В Одессе 27 ноября солнечно, температура ночью -1°, днем +10°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°.
  • В Сумах завтра переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха +2°...+4°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Симферополе в пятницу будет малооблачно, ливень, +4°...+12°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°. 
  • В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +5°.
Погода в Украине 27 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине 27 ноября / фото УНИАН

27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа — будет овес, как липа. Дождит — уродит пшеница. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Воронье черное каркает на Филиппа — к оттепели.

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Автор: Елена Пилипчак

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