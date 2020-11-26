В Украине неожиданно потеплеет до +13°: прогноз погоды на завтра (карта)
В пяти областях ожидаются дожди.
В пятницу, 27 ноября, воздух на юге Украины прогреется до +13°. На всей остальной территории ожидается +3°...+8°. Дожди пройдут в Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской и Луцкой областях. В Хмельницком - ливень. Украицев завтра ждет облачная погода с прояснениями, солнце порадует только жителей Одессы.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
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- В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
- В Чернигове переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха ночью ночью +1°, днем +5°.
- Во Львове в пятницу облачно, ночью -1°, днем +3°.
- В Луцке облачно с прояснениями, дождь, ночью 0°, днем +5°.
- В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
- В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +4°, мелкий дождь.
- В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +4°, ливень.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.
- В Черновцах в пятницу облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.
- В Виннице завтра облачно, 0°...+5°.
- В Житомире в пятницу облачно, температура ночью +2°, днем +6°.
- В Черкассах ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+7°.
- В Одессе 27 ноября солнечно, температура ночью -1°, днем +10°.
- В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°.
- В Сумах завтра переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха +2°...+4°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
- В Симферополе в пятницу будет малооблачно, ливень, +4°...+12°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +5°.
27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа — будет овес, как липа. Дождит — уродит пшеница. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Воронье черное каркает на Филиппа — к оттепели.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -3°
- Днепр+5°... +2°
- Донецк+4°... -3°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+6°... +2°
- Ивано-Франковск+6°... -5°
- Киев+8°... -1°
- Кропивницкий+8°... +2°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+4°... -3°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+6°... +2°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы+5°... +2°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+4°... +2°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+7°... -2°
- Черновцы+5°... -4°
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+12 °
Мин./макс. температура:+7° / +21°
Влажность:78 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:07:05
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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