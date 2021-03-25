Настоящая весна уже здесь: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +16°
Наталья Диденко порадовала украинцев новым прогнозом погоды.
Пятница постепенно будет дарить надежду на большее тепло в Украине.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в апреле
Температура воздуха в течение дня будет достигать +6°...+12°, хотя ближайшей ночью все еще ожидается "минус".
Ветер будет северного направления, но не сильный, умеренный. Дождь и мокрый снег останутся в южной части Украины и на юго-востоке. А днем вообще только на крайнем юге.
Синоптик отметила, что значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе.
В Киеве будет солнечно и сравнительно тепло - днем около +8°.
"В субботу-воскресенье потеплеет еще на несколько градусов, в понедельник столбики термометров немного осядут вниз, однако в целом следующая неделя вместе с апрелем порадует теплом до +12°...+16°",- написала синоптик.
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