Настоящая весна уже здесь: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +16°

Наталья Диденко порадовала украинцев новым прогнозом погоды.

В Украине начнет теплеть / Фото ua.depositphotos.com

Пятница постепенно будет дарить надежду на большее тепло в Украине.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температура воздуха в течение дня будет достигать +6°...+12°, хотя ближайшей ночью все еще ожидается "минус".

Ветер будет северного направления, но не сильный, умеренный. Дождь и мокрый снег останутся в южной части Украины и на юго-востоке. А днем вообще только на крайнем юге.

Синоптик отметила, что значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе.

В Киеве будет солнечно и сравнительно тепло - днем около +8°.

"В субботу-воскресенье потеплеет еще на несколько градусов, в понедельник столбики термометров немного осядут вниз, однако в целом следующая неделя вместе с апрелем порадует теплом до +12°...+16°",- написала синоптик.

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