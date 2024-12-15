Завтра Украину накроют снег и дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды 16 декабря

Наталья Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев 16 декабря.

В Украине в понедельник, 16 декабря, во многих областях ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Такое изменение погоды связано с перемещением атмосферных фронтов с северо-запада Европы, сменой холодной воздушной массы на более теплую, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она предупредила, что из-за осадков возможен гололед. Помимо этого на дорогах ситуация будет непростой из-за того, что коммунальным службам будет трудно быстро реагировать на изменение погоды.

Главная проблема заключается в том, что с осадками в Украину придет и потепление, заявила синоптик. Она рассказала, что 16 декабря в течение дня во многих областях Украины ожидается до 4-7 градусов тепла. В восточных областях будет от 0 до +4 °C.

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В понедельник в Украине ожидается штормовой ветер до 15-22 м/с, местами до 25 м/с, отметила Диденко. Она призвала украинцев быть осторожными в этот день.

"Подумайте уже сегодня, где парковать автомобиль, как укрепить то, что плохо закреплено, подальше от ветвистых деревьев, от билбордов, позабирайте с открытых балконов то, что легче - не шутите со штормовым ветром", - подчеркнула она.

По словам синоптика, такой сильный ветер продержится несколько дней. В Киеве ожидается сильный штормовой ветер до 17-22 м/с, местами до 25 м/с.

Также в столицу придет мокрый снег, который спустя время перейдет в дождь. На дорогах и тротуарах будет сложная ситуация, добавила синоптик. Температура воздуха в среднем составит +5 °C в течение дня.

"Понятно, что такая резкая смена погоды может повлиять на метеопатов, ухудшить состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, провоцировать ДТП и тому подобное", - написала Диденко.

Помимо этого синоптик поделилась, что ближайшее похолодание ожидается в Украине ориентировочно, с 23-24 декабря.

Погода в Украине на 15 декабря

Ранее УНИАН писал, что 15 декабря в Украине начались дожди и снег. При этом по всей стране в этот день будет ноль и небольшой "плюс".

Жителей центральной части Украины сегодня ждет облачная, местами с прояснениями погода. Столбики термометров днем повысятся до 0°C...+3°C, ожидаются дожди, мокрый снег и просто снег.

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