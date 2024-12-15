Осадки ожидаются практически по всей стране.

В конце недели, 15 декабря, погода в Украине изменится. После морозных предыдущих дней ожидается потепление: по всей стране сегодня будет ноль и небольшой "плюс". При этом увеличится облачность и начнутся осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня станет пасмурно, небо затянет облаками. Температура днем повысится до 0°...+4°. Ожидается снег и мокрый снег.

Жителей севера Украины сегодня также ждет преимущественно пасмурная погода. Тут будет холоднее всего. Столбики термометров покажут 0°...+1°, ожидается снег и мокрый снег.

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На востоке страны сегодня также станет пасмурно. Температура тут повысится до 0°...+3° и пройдет мокрый снег.

Жителей центральной части Украины сегодня ждет облачная, местами с прояснениями погода. Столбики термометров днем повысятся до 0°...+3°, ожидаются дожди, мокрый снег и просто снег.

На юге Украины температура останется без существенных изменений. Воздух тут прогреется до +2°...+5°, в Крыму - до +6°. Местами пройдут дожди.

15 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

15 декабря - день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день.

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