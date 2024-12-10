Из-за этого циклона украинцев ждет облачный день с осадками и скользкими дорогами.

11 декабря погоду в Украине будет определять циклон с атмосферными фронтами. Именно поэтому у нас ожидается влажный и облачный день, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пройдут практически повсеместно мокрый снег и дождь. На западе и севере местами гололед и налипание мокрого снега", - прогнозирует эксперт по погоде.

Также она отметила, что видимость из-за облачности и осадков будет невысокой, а из-за осадков осложнится ситуация на дорогах.

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Температура и ночью, и днем будет около нуля, днем на юге будет +4...+9, а в Крыму температура повысится до 9...+12 градусов.

В Киеве 11 декабря, по прогнозу Наталки Диденко, ожидается дождь, временами мокрый снег. В течение суток температура воздуха в столице будет около нуля градусов.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве на этой неделе ожидаются морозы и снегопады. Синоптики отмечают, что в течение недели столицу охватит переменчивая зимняя погода.

В течение рабочих дней прогнозируют чередование мокрого снега и дождя, на дорогах возможно образование гололеда.

В пятницу, с понижением температуры, ожидается небольшой снег. Субботняя погода будет определяться влиянием антициклона, что приведет к прекращению осадков. Температурные показатели постепенно будут снижаться, в конце недели они достигнут минусовых значений.

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