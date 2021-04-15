Осадки продолжатся / Фото REUTERS
В пятницу, 16 апреля, дожди в Украине продолжатся. Сухо будет только в Черновецкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму. Средняя температура по стране составит +10°, в западных областях опустится до +2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - ливень, температура воздуха ночью +5°, днем +10°.
- Во Львове в пятницу ожидается дождь, ночью +1°, днем +2°.
- В Луцке будет дождь, ночью +2°, днем +5°.
- В Ривне в пятницу - также дождь, ночью +1°, днем +4°.
- В Тернополе 16 апреля ночью будет +2°, днем +5°, ливень.
- В Хмельницком завтра будет дождь, ночью +2°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ливень, ночью +4°, днем +8°.
- В Черновцах в пятницу - облачно, ночью +2°, днем +10°.
- В Виннице завтра облачно, +3°...+7°.
- В Житомире в пятницу - облачно, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, дождь, ночью +4°, днем +10°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +3°, днем +8°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +4°...+12°.
- В Одессе 16 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +11°.
- В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +11°, переменная облачность, ливень.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +11°.
- В Запорожье - переменная облачность, ливень, температура ночью +3°, днем +12°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +4°...+14°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +4°, днем +13°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +11°.
- В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, 0°...+12°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +14°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +15°.
Прогноз погоды в Украине на 16 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 16 апреля
16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим.
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