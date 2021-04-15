В западных областях температура снизится до +2°.

В пятницу, 16 апреля, дожди в Украине продолжатся. Сухо будет только в Черновецкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму. Средняя температура по стране составит +10°, в западных областях опустится до +2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - ливень, температура воздуха ночью +5°, днем +10°.

Во Львове в пятницу ожидается дождь, ночью +1°, днем +2°.

В Луцке будет дождь, ночью +2°, днем +5°.

В Ривне в пятницу - также дождь, ночью +1°, днем +4°.

В Тернополе 16 апреля ночью будет +2°, днем +5°, ливень.

В Хмельницком завтра будет дождь, ночью +2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ливень, ночью +4°, днем +8°.

В Черновцах в пятницу - облачно, ночью +2°, днем +10°.

В Виннице завтра облачно, +3°...+7°.

В Житомире в пятницу - облачно, температура ночью +2°, днем +8°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, дождь, ночью +4°, днем +10°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +3°, днем +8°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +4°...+12°.

В Одессе 16 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +11°.

В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +11°, переменная облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +11°.

В Запорожье - переменная облачность, ливень, температура ночью +3°, днем +12°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +4°...+14°.

В Харькове - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +4°, днем +13°.

В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +11°.

В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, 0°...+12°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +14°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +15°.

Народные приметы 16 апреля

16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим.

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Автор: Елена Пилипчак