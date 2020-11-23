В Украине потеплеет, в некоторых областях - мокрый снег: прогноз погоды на сегодня (карта)

Практически по всей стране - облачно, местами покажется солнце.

Несмотря на потепление, местами - мокрый снег / Фото УНИАН

В понедельник, 23 ноября, в Украине немного потеплеет: температура днем не опустится ниже +3°. Практически по всей стране - облачно, местами покажется солнце. Ясная погода ожидается только в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях, а также в Симферополе. При этом на Харьковщие и Сумщине ожидается мокрый снег. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также В Украине выпало 8 сантиметров снега: синоптики назвали заснеженные области (карта)

В Киеве сегодня переменная облачность, температура воздуха ночью +3°, днем +6°.

В Чернигове будет облачно, температура воздуха ночью +3°, днем +6°.

Во Львове в понедельник облачно, ночью +1°, днем +5°.

В Луцке облачно, ночью +3°, днем +5°.

В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +5°.

В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +5°, облачно.

В Хмельницком сегодня ночью +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске сегодня ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник переменная облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, +2°...+5°.

В Житомире в понедельник малооблачно, температура ночью +2°, днем +5°.

В Черкассах ночью +3°, днем +6°, облачно.

В Кропивницком практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +4°.

В Полтаве сегодня переменная облачность, температура воздуха +1°...+3°.

В Одессе 23 ноября солнечно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +6°, солнечно.

В Николаеве сегодня облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +2°.

В Сумах сегодня будет снег температура воздуха 0°...+3°.

В Харькове облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -1°, днем +3°.

В Днепре солнечно, температура ночью -1°, днем +4°.

В Симферополе в понедельник будет солнечно, +5°...+7°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем -2°.

В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем -2°.

Погода в Украине на 23 ноября / фото УНИАН

23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. С Эраста жди крепкого наста. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: