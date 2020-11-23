В Украине потеплеет, в некоторых областях - мокрый снег: прогноз погоды на сегодня (карта)
Практически по всей стране - облачно, местами покажется солнце.
В понедельник, 23 ноября, в Украине немного потеплеет: температура днем не опустится ниже +3°. Практически по всей стране - облачно, местами покажется солнце. Ясная погода ожидается только в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях, а также в Симферополе. При этом на Харьковщие и Сумщине ожидается мокрый снег. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+7°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Украине выпало 8 сантиметров снега: синоптики назвали заснеженные области (карта)
- В Киеве сегодня переменная облачность, температура воздуха ночью +3°, днем +6°.
- В Чернигове будет облачно, температура воздуха ночью +3°, днем +6°.
- Во Львове в понедельник облачно, ночью +1°, днем +5°.
- В Луцке облачно, ночью +3°, днем +5°.
- В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +5°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +5°, облачно.
- В Хмельницком сегодня ночью +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске сегодня ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник переменная облачность, ночью +3°, днем +6°.
- В Виннице сегодня облачно с прояснениями, +2°...+5°.
- В Житомире в понедельник малооблачно, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Черкассах ночью +3°, днем +6°, облачно.
- В Кропивницком практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Полтаве сегодня переменная облачность, температура воздуха +1°...+3°.
- В Одессе 23 ноября солнечно, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +6°, солнечно.
- В Николаеве сегодня облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Сумах сегодня будет снег температура воздуха 0°...+3°.
- В Харькове облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Днепре солнечно, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Симферополе в понедельник будет солнечно, +5°...+7°.
- В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем -2°.
- В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем -2°.
23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. С Эраста жди крепкого наста. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.
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Погода в Украине
- Винница+5°... +2°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+3°... -2°
- Житомир+5°... +2°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+6°... +3°
- Кропивницкий+4°... +1°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+3°... +1°
- Ровно+5°... +2°
- Симферополь+7°... +5°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+5°... +3°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+5°... +2°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+6°... +3°
- Черновцы+6°... +3°
+13°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+13 °
Мин./макс. температура:+2° / +12°
Влажность:55 %
Давление:753 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:07:02
Закат16:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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