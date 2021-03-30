Завтра в Киеве будет пасмурно, но потеплеет до +14°
Осадков не ожидается.
В среду, 31 марта в столице ожидается пасмурная погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Тепло и сухо: завтра в Украине температура достигнет +17° (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +14°, а ночью - опустятся до +8°.
Практически весь день будет наблюдаться облачная с погода.
Ожидается ветер со скоростью до 4,1 м/с.
Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Народные приметы 31 марта
Если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Ливни и весеннее тепло: на этой неделе температура в Украине повысится до +20° (карта, видео)
- Синоптик спрогнозировала "ближайший взрыв тепла" в Украине
- Извержение вулкана в Исландии может продлиться несколько десятилетий - ученые (фоторепортаж)
- Весна направляется в горы: Карпаты окутал туман, температура повысилась до -3° (фото)
- Синоптик пообещала "гармоничное завершение" марта и приятно удивила прогнозом на начало апреля
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+12°... +3°
- Днепр+9°... -1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +5°
- Киев+13°... +5°
- Кропивницкий+11°... -2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+11°... +6°
- Львов+9°... +6°
- Николаев+11°... -1°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+7°... -1°
- Ровно+12°... +6°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+8°... 0°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+6°... -3°
- Херсон+11°... -1°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+14°... +3°
+3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:+10° / +19°
Влажность:60 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:57
Закат19:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей