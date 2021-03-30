Завтра в Киеве будет пасмурно, но потеплеет до +14°

Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве будет пасмурно / Фото УНИАН

В среду, 31 марта в столице ожидается пасмурная погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +14°, а ночью - опустятся до +8°.

Практически весь день будет наблюдаться облачная с погода.

Ожидается ветер со скоростью до 4,1 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Народные приметы 31 марта

Если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

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