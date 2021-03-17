Завтра киевлян порадует солнце, температура днем упадет до +4°

17:00, 17 марта 2021
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Осадки обойдут столицу стороной.

Завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями / фото УНИАН, Сергей Чузавков
Завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями / фото УНИАН, Сергей Чузавков

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -1°, а днем термометры покажут +4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Завтра Украину продолжит заливать дождями, температура упадет до +1° (карта)

Весь день в Киеве будет облачная с прояснениями погода без осадков.

Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.

Народные приметы 18 марта

18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

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Автор: Елена Пилипчак

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