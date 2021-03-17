Завтра киевлян порадует солнце, температура днем упадет до +4°
Осадки обойдут столицу стороной.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -1°, а днем термометры покажут +4°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Завтра Украину продолжит заливать дождями, температура упадет до +1° (карта)
Весь день в Киеве будет облачная с прояснениями погода без осадков.
Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.
Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.
Народные приметы 18 марта
18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.
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Погода в Украине
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- Черновцы+3°... -1°
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+4 °
Мин./макс. температура:+7° / +14°
Влажность:79 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:18
Закат19:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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