Осадки не прогнозируются.

В пятницу, 18 февраля, в Киеве немного похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров опустятся до +3°, а днем воздух максимально прогреется до +5°. При этом ожидается пасмурная погода, возможны прояснения.

Ветер в столице будет западный, а его скорость составит 3,2 - 4 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 734-742 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +6°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Тернополе 18 февраля ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, дождь с мокрым снегом.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+8°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Виннице завтра будет +1°...+4°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 18 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+7°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +4°, днем +7°.

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