В пятницу, 18 февраля, в Киеве немного похолодает.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров опустятся до +3°, а днем воздух максимально прогреется до +5°. При этом ожидается пасмурная погода, возможны прояснения.
Ветер в столице будет западный, а его скорость составит 3,2 - 4 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 734-742 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 18 февраля
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +6°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
В Тернополе 18 февраля ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, дождь с мокрым снегом.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+8°, небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
В Виннице завтра будет +1°...+4°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, небольшой дождь.
В Одессе 18 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +9°.
В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+4°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+7°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +4°, днем +7°.