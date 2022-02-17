18 февраля в некоторых областях Украины ожидаются дожди / фото REUTERS
Перед выходными в Украине продолжатся дожди, однако осадков станет меньше и они ослабнут. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность, днем воздух прогреется до +4°...+6°, а на юге, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях - до +7°...+9°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +6°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
- В Тернополе 18 февраля ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, дождь с мокрым снегом.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+8°, небольшая облачность.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
- В Виннице завтра будет +1°...+4°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, легкий дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, небольшой дождь.
- В Одессе 18 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +9°.
- В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+4°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+7°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +4°, днем +7°.
Погода в Украине 18 февраля / фото УНИАН
Народные приметы на 18 февраля
18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Если свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду и метели.