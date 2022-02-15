Максимально столбики термометров в столице поднимутся до +4°.

В среду, 16 февраля, в Киеве ожидается пасмурная, но сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице подморозит, температура опустится до -2°, а днем воздух максимально прогреется до +4°. Практически весь день в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность.

Ветер будет дуть северного направления, а его скорость составит 1,8 - 3 м/с. Атмосферное давление утром ожидается на уровне 749 миллиметров ртутного столба, а к вечеру понизится до 744. Восход в 07:08, закат в 17:16.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +7°, сильный дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Тернополе 16 февраля ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +10°, сильный дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -2°, днем +9°.

В Виннице завтра будет -1°...+7°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+4°, дождь с мокрым снегом.

В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, дождь.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность, дождь с мокрым снегом.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, -2°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°.

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