В среду, 16 февраля, в Киеве ожидается пасмурная, но сухая погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице подморозит, температура опустится до -2°, а днем воздух максимально прогреется до +4°. Практически весь день в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность.
Ветер будет дуть северного направления, а его скорость составит 1,8 - 3 м/с. Атмосферное давление утром ожидается на уровне 749 миллиметров ртутного столба, а к вечеру понизится до 744. Восход в 07:08, закат в 17:16.
Погода в Украине 16 февраля
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +7°, сильный дождь.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
В Тернополе 16 февраля ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +10°, сильный дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -2°, днем +9°.
В Виннице завтра будет -1°...+7°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+4°, дождь с мокрым снегом.
В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.
В Херсоне в среду ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, дождь.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождик.
В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность, дождь с мокрым снегом.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, -2°...+8°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°.