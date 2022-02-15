16 февраля в некоторых областях Украины пройдут дожди / фото pixabay.com
В среду, 16 февраля, после нескольких дней сухой и солнечной погоды в Украину вернутся дожди с мокрым снегом. Осадки ожидаются на западе, юго-востоке, а также в Полтавской и Харьковской областях. Облачности тоже станет больше, местами будет пасмурно, а небо полостью затянуто тучами.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +7°, сильный дождь.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Тернополе 16 февраля ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +10°, сильный дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -2°, днем +9°.
- В Виннице завтра будет -1°...+7°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+4°, дождь с мокрым снегом.
- В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.
- В Херсоне в среду ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, дождь.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождик.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность, дождь с мокрым снегом.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, -2°...+8°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°.
Погода в Украине 16 февраля / фото УНИАН
Народные приметы на 16 февраля
16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.