С началом зимы в Киеве похолодает: завтра столбики термометров не поднимутся выше 0°
Зима начнется в столице с северного ветра.
Во вторник, 1 декабря, в Киеве будет небольшая облачность. Столбики термометров опустятся до 0°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем воздух прогреется максимум до 0°. Без осадков.
Ветер северного направления со скоростью до 1,5 м/с.
Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.
Народный прогноз на 1 декабря
1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло — будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем — такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно. В этот день овощеводы советуют сажать лук на выгонку. Сеять семена на зелень — петрушку, ревень, укроп.
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