Жара и грозы: синоптики составили прогноз погоды на следующую неделю

17:38, 5 июля 2020
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С 8 июля ожидается снижение температуры на 2-5°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

С 6 по 12 июля на большей территории Украины сохранится жаркая погода, при этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Черкассы затопило мощным ливнем: местные ныряли "бомбочкой" на затопленных улицах (фото, видео)Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу, днем 6 июля на западе страны местами возможны кратковременные дожди, грозы, на остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 24-29°, на остальной территории ночью 17-22°, на побережье морей до 24°, днем 34-39°, в северных областях 30-35°.

Днем 7 июля в западных, северных, местами центральных, а также в Одесской и Николаевской областях прогнозируют кратковременные дожди, грозы, на остальной территории – без осадков.

В среду, 8 июля днем в северо-западной части и ночью на Левобережье местами пройдут кратковременные дождь, грозы, на остальной территории – без осадков.

Температура в западных областях ночью 7 июля 13-18°, 8 июля 10-15°, днем 19-25°, на остальной территории ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 28-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 35-39°, 8 июля прогнозируют снижение температуры на 2-5°.

Ближе к выходным, 9-10 июля в Украине будет преимущественно без осадков, температура ночью 9-15°, днем 20-26°. 11 июля в восточной части, 12-13 июля местами в Украине кратковременные дожди, грозы, температура ночью 12-18°, днем 23-29°.

В Киеве, 5-6 июля синоптики осадков не прогнозируют. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек. Температура ночью 19-21°, днем 6 июля 32-34°. 7 июля в столице ночью будет без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью 20-22°, днем 28-30°. 8 июля без осадков, температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Ранее УНИАН сообщал, как долго в Украине будет держаться жара по прогнозам синоптика.

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Теги: #погода#прогноз погоды
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