Синоптик рассказала, как долго в Украине будет держаться жара
В ближайшие дни местами температура поднимется до +37 градусов.
Сильная жара в Украине будет держаться приблизительно до 8 июля.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"В ближайшие трое суток большинство осадков пройдут в западных областях - там ожидаются кратковременные дожди, местами ливневого характера в сопровождении гроз, местами не исключен град и шквалы 15-20 метров за секунду. 3 июля ожидаются значительные дожди", - сообщила она.
Синоптик рассказала, что на западе в эти дни ожидается от 10 до 27 градусов тепла, на остальной территории Украины около 30 выше нуля, а вот на юге и востоке столбики термометров достигнут отметок 35-37 градусов тепла.
"Такой температурный фон будет держаться где-то до 8 июля. Затем возможно небольшое снижение температуры. На западе она опустится до плюс 20-ти, на севере и в центре будет не выше 27 градусов тепла, а на юге и востоке - поднимется до 32 выше нуля", - рассказала Голеня.
Напомним, до конца текущей недели погода в Украине будет очень жаркой.
- Винница+29°... +19°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+31°... +20°
- Запорожье+30°... +20°
- Ивано-Франковск+30°... +17°
- Киев+31°... +19°
- Кропивницкий+32°... +17°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+27°... +18°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+30°... +16°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+34°... +18°
- Хмельницкий+29°... +19°
- Черкассы+30°... +18°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+29°... +18°