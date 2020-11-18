Синоптик спрогнозировал морозы и заявил, что украинская зима становится похожей на европейскую

16:48, 18 ноября 2020
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Зима в Украине будет теплая, но с периодическими морозами.

В Украине намечается период с морозами / фото УНИАН
В Украине намечается период с морозами / фото УНИАН

Морозы продержатся с средины января по средину февраля от -10° до -13° градусов.

Об этом в комментарии Обозревателю рассказал народный синоптик Леонид Горбань. 

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Зима в Украине все больше становится похожей на европейскую, отметил синоптик.

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Начало зимы продолжит тенденцию ноября, но недолго. Уже с 8 декабря ожидаются морозы до -10 °, которые продержатся до середины месяца.

Потом будет небольшая оттепель с температурой в +4°...+6° градусов, но и это ненадолго. Уже с 20-х чисел декабря снова ожидаются морозы до -10°...-13° со снегом.

Как отметил синоптик, конец декабря, по традициям последних лет, будет с плюсовой температурой, которую дополнит снег с дождем. 

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Автор: УНИАН

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