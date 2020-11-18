Синоптик рассказал, с какой погодой в Украине встретят Новый год

13:26, 18 ноября 2020
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Горбань отметил, что под конец декабря ожидается мокрый снег и дожди.

Конец года будет достаточно теплым / фото УНИАН
Конец года будет достаточно теплым / фото УНИАН

Начало зимы продолжит тенденцию ноября, но недолго. Уже с 8 декабря ожидаются морозы до -10 °, которые продержатся до середины месяца.

Об этом в комментарии Обозревателю рассказал народный синоптик Леонид Горбань. 

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Потом будет небольшая оттепель с температурой в +4°...+6° градусов, но и это ненадолго. Уже с 20-х чисел декабря снова ожидаются морозы до -10°...-13° со снегом.

Как отметил синоптик, конец декабря, по традициям последних лет, будет с плюсовой температурой, которую дополнит снег с дождем. 

Прогнозы синоптиков на зиму в Украине:

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Автор: УНИАН

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