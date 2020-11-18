Синоптик рассказал, с какой погодой в Украине встретят Новый год
Горбань отметил, что под конец декабря ожидается мокрый снег и дожди.
Начало зимы продолжит тенденцию ноября, но недолго. Уже с 8 декабря ожидаются морозы до -10 °, которые продержатся до середины месяца.
Об этом в комментарии Обозревателю рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
Погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений - синоптики
Потом будет небольшая оттепель с температурой в +4°...+6° градусов, но и это ненадолго. Уже с 20-х чисел декабря снова ожидаются морозы до -10°...-13° со снегом.
Как отметил синоптик, конец декабря, по традициям последних лет, будет с плюсовой температурой, которую дополнит снег с дождем.
Прогнозы синоптиков на зиму в Украине:
- Без снега, но с дождями: синоптики поделились прогнозом на зиму в Украине
- Синоптик назвал дату первого снега в Украине и дал подробный прогноз до конца зимы
- В Украине несколько городов засыпало первым снегом: завораживающие кадры
- В Киеве зафиксировали первые морозы
- Зима идет: синоптик рассказала, где в ближайшее время ожидать снег
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье0°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий+1°... -6°
- Луганск-4°... -13°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+10°... +2°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+7°... +2°
- Харьков-2°... -7°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+6°... +3°
+1°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-3 °
Мин./макс. температура:-2° / +8°
Влажность:54 %
Давление:766 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:56
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей