Синоптик рассказала, каким областям завтра ждать потепления до +18°

Восточная часть Украины окажется в теплом секторе циклона.

Восточные области - единственные, где завтра будет тепло / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 7 апреля, на территории Украины будут сосуществовать синоптические процессы, связанные с заплывом воздушной массы арктического происхождения и влажного южного циклона.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Холодная воздушная масса организует низкую температуру воздуха и снег на севере, местами в западных и центральных областях Украины. Температура воздуха в этих регионах будет опускаться до +1°...+5°.

Восточная часть окажется в теплом секторе циклона, поэтому в Запорожье, на Луганщине и Донетчине температура воздуха будет достигать в течение дня +14°...+18°. Теплый воздух будет провоцировать преимущественно дождливую погоду.

Дожди из-за деятельности активного циклона, ожидаются на востоке, юге и во многих центральных областях, которые ближе к восточной части. Столбики термометров поднимутся до +9°...+13°.

Завтра днем в западных областях Украины и в южной части будет облачно с прояснениями.

В Киеве ожидается похолодание до дневных +3°...+5°. Дождь будет превращаться в мокрый снег. Юго-западный ветер перейдет в северный и северо-западный, будет порывистым.

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