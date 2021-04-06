Синоптик рассказала, каким областям завтра ждать потепления до +18°
Восточная часть Украины окажется в теплом секторе циклона.
Завтра, 7 апреля, на территории Украины будут сосуществовать синоптические процессы, связанные с заплывом воздушной массы арктического происхождения и влажного южного циклона.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Холодная воздушная масса организует низкую температуру воздуха и снег на севере, местами в западных и центральных областях Украины. Температура воздуха в этих регионах будет опускаться до +1°...+5°.
Восточная часть окажется в теплом секторе циклона, поэтому в Запорожье, на Луганщине и Донетчине температура воздуха будет достигать в течение дня +14°...+18°. Теплый воздух будет провоцировать преимущественно дождливую погоду.
Дожди из-за деятельности активного циклона, ожидаются на востоке, юге и во многих центральных областях, которые ближе к восточной части. Столбики термометров поднимутся до +9°...+13°.
Завтра днем в западных областях Украины и в южной части будет облачно с прояснениями.
В Киеве ожидается похолодание до дневных +3°...+5°. Дождь будет превращаться в мокрый снег. Юго-западный ветер перейдет в северный и северо-западный, будет порывистым.
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