Более 100 человек погибли на западе Непала в результате сильного землетрясения.

Более 128 человек погибли на западе Непала в результате сильного землетрясения. Больше всего пострадавших находятся в труднодоступных районах Джаджаркот и Рукум, в 500 км от столицы страны Катманду.

Для помощи спасателям были задействованы военные и службы безопасности, передает Би-би-си. Сообщается, что более 100 человек получили ранения - больница Джаджаркота заполнена. Власти ожидают, что количество жертв может еще вырасти.

В течение часа после основного землетрясения произошло еще три афтершока из-за чего многие люди провели остаток ночи на улице. Уточняется, что сильные подземные толчки ощущались и в столице Непала, а также в соседней Индии.

Видео дня

На видео местных СМИ видны обрушившиеся фасады многоэтажек. Люди раскапывают завалы, пытаясь найти выживших. Однако проведение поисково-спасательных операций затруднено, поскольку дороги заблокированы оползнями, случившимися из-за землетрясения.

Начальник полиции района Джаджаркот Суреш Сунар сообщил, что пока сложно получить полную картину произошедшего. "Мы собираем информацию, но из-за холода и ночного времени ее трудно получить из отдаленных районов", - пояснил он.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6 и сообщила, что его очаг находился на небольшой глубине.

Землетрясения в Непале

Страна находится в зоне высокой сейсмической активности в Гималаях. Так, в 2015 году в Непале произошли два сильных землетрясения. Тогда погибли 9 тыс. человек, 22 тыс. получили ранения, а тысячи домов были разрушены.

В последнее время на планете все чаще происходят разрушительные землетрясения и катаклизмы. Так, 8 октября в Афганистане в результате сильного землетрясения погибли больше 2 тыс. людей.

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