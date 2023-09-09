Масштабы ущерба от землетрясения значительны.

Сегодня ночью вблизи марокканского города Марракеш произошел мощное землетрясение магнитудой 6,8, которое вызвало серьезные разрушения и сотни человеческих жертв, сообщают Al Jazeera и Reuters.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло около 23:00 по местному времени (01: 00 по киевскому времени). Эпицентр землетрясения находился на относительно небольшой глубине 18,5 км, примерно в 72 км к юго-западу от Марракеша.

Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 296 человек. Более 150 человек пострадали и были направлены в больницы.

Многочисленные фото и видео с места показывают, что масштабы ущерба от землетрясения значительны. В Старом городе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые здания, в частности, пострадал минарет мечети. Улицы усеяны обломками, немало людей оказались под завалами. Большинство пострадавших и разрушений произошли вблизи эпицентра землетрясения.

Землетрясения в Украине

Землетрясения незначительные по своей силе время от времени случаются в Украине. 23 июля на Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6, 31 июля – магнитудой 2,1 произошел возле Свалявы.

16 августа на Закарпатье произошло землетрясение возле Ужгорода. 6 сентября землетрясение всколыхнуло Черновицкую область.

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