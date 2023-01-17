Пик грядущего потепления ожидается 17-21 января.

В Украине в ближайшие дни ожидается мощное потепление. Местами температура будет подниматься до +15...+ 20 градусов, только на западе страны будет до +5...+7 градусов. Такой прогноз обнародован народный синоптик Станислав Щедрин.

"Уже и не весна, а почти лето посреди зимы, пик текущего потепление ожидается в период 17-21 января, когда температура воздуха по всей стране поднимется до +10...+12, в центре и на юге потеплеет до +13...+15, в Одесской области и в Крыму даже до +17...+20, вот только на западе столбики термометров не будут подниматься выше +5...+7 градусов", - рассказал он.

По данным народного синоптика, такая теплая погода в Украине будет держаться около недели, а с 24 января ожидается постепенное похолодание.

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"Устойчивого снежного покрова этой зимой в Украине так и не будет", - резюмировал Щедрин.

Потепление в Украине: что известно

По данным Укргидрометцентра, до конца недели в Украине будет наблюдаться постепенное повышение температуры, периодические осадки и усиление ветра. По прогнозам, потеплеет до +4°...+10°, а в южной части днем будет аж +10°...+15°, в Крыму - до +19°.

О потеплении свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Во многих областях температура будет подниматься до нехарактерных для середины зимы +8...+13 градусов, а в Крыму - до +18°.

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