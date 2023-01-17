В Украине ожидается постепенное потепление, но оно будет сопровождаться периодическими осадками и порывистым ветром.

В ближайшую неделю в Украине ожидается постепенное потепление, периодические осадки и сильный ветер. Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, над Украиной будет наблюдаться поле пониженного атмосферного давления, а осадки будут преимущественно в виде дождя.

18 и 19 января в западной части ожидается дождь, в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков, лишь в среду на Левобережье небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Также, по данным синоптиков, ожидается повышение температуры ночью до 0-5° тепла, днем до 4-10°, а в южной части ночью будет 3-9° тепла, днем 10-15°, в Крыму - до 19°.

Видео дня

19 января в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатах и на Закарпатье умеренные, местами значительные осадки); на остальной территории будет без существенных осадков.

В пятницу в большинстве областей пройдут дожди. В западной и восточной части страны ночью на дорогах гололедица

"Ветер в Украине юго-восточный и южный, 7-12 м/с, 17-18 января местами порывы 15-20 м/с", - предупредили синоптики.

Усиление ветра в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об опасности 17 января. По ее данным, по всей стране сегодня ожидается сильный ветер. "Направление - южное, юго-восточное, порывы до 15-22 метров в секунду", - отметила синоптик.

Вас также могут заинтересовать новости: