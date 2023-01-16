Высокие температуры продержатся у нас в стране до середины недели, затем начнется похолодание.

В ближайшую неделю в Украине дважды изменится погода. Сначала ожидается сильное потепление, которое будет сопровождаться небольшими дождями на западе и севере страны. Во многих областях температура будет подниматься до нехарактерных для середины января +8...+13 градусов, а в Крыму - до +18°. Затем последует похолодание. С четверга-пятницы температура начнет снижаться, а дожди сменятся на снег и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начнется неделя в Украине с пасмурной погоды. В Тернопольской, некоторых северных и центральных областях, а также на крайнем востоке страны пройдут дожди, а при снижени температуры - снег. Практически по всей стране ожидается плюсовая температура или около "нуля". Лишь в Сумской области будет около -1°.

Во вторник, 17 января, начнется постепенно повышение температуры. На востоке еще будет +1°...+2°, а вот на остальной территории страны температура повысится до +3°...+5°, местами в центре будет до +6°, а на юге столбики термометров покажут +8°...+9°, в Крыму - до +13°. В большинстве западных, местами на севере, в центре и на юге пройдут небольшие дожди.

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В среду, 18 января, в Украине станет еще теплее. На западе и в центре столбики термометров покажут +7°...+11°, на севере ожидается +6°...+8°, а на востоке температура будет в пределах +3°...+5°. Традиционно теплее всего будет в южных областях Украины. Там воздух прогреется до +9°...+12°, а в Крыму - до +15°. На западе и севере - покапают дожди.

На Крещение, 19 января, с запада в Украину начнет поступать холодный воздух. В отдельных областях температура днем снизится до +4°...+6°, а ночью - до 0°...+2°.

На остальной территории Украины все еще будет аномальное тепло. Так, на севере будет около +8°, на востоке ожидается +4°...+7°, в центральных областях ожидается +8°...+12°, на юге +9°...+13°, а в Крыму воздух прогреется до +18°.

Перед выходными, 20 января, на западе Украины похолодает до +2°...+6° и пройдет мокрый снег. На севере Украины ожидаются дожди и температура +6°...+9°. В центральных областях ожидается от +6° до +10°, на востоке похолодает до +3°...+4°. На юге еще будет тепло до +9°...+12°, а в Крыму - до +16°.

На выходных, 21 и 22 января, продолжится постепенное снижение температуры. К конца недели в Украину вернутся ночные морозы до -1°...-5°, а днем в большинстве областей будет от -1° до +1°. Лишь на юге страны еще будет +3°...+7°, а в Крыму около +13°.

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