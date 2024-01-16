Во Львове и Львовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

На сегодня, 16 января, во Львове и Львовской области объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского Гидрометцентра.

"Львов и Львовская область. 16 января на дорогах гололедица, местами порывы западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

Погода во Львове и области - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня погоду в области будет определять тыловая часть циклона над странами Балтики.

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Во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, слабые метели. Во время осадков прогнозируется ухудшение видимости.Температура ожидается на уровне 0°...-5°. В самом Львове столбики термометров покажут -1°...-3°.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Погода 16 января - прогноз по Украине

По данным Погода УНИАН, вторник в Украине будет не очень морозным, а вот осадков ожидается достаточно. На западе будет -3°...+2°; на севере -2°...-1°, местами снег; на востоке +1°...+6°, мокрый снег; в центральной части 0°...+2°, снег и мокрый снег, а на юге будет дождливо и воздух прогреется до +3°...+7°.

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