Жара в Украине усилится еще больше.

Жара, которая сейчас охватила Украину, станет еще сильнее и продлится долго. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"В дальнейшем жара усилится. Продлится долго, но не вечно", - сказала она.

По данным синоптика, пик жары еще не наступил, он ожидается через несколько дней.

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"Пик жары ожидается 14-17 июля", - сообщила Наталья Диденко.

Чрезвычайная жара в Украине - подробности

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине продолжается одна из самых жарких недель этого лета. Ожидается погода без осадков, а в дневные часы будет наблюдаться сильная жара. Причиной такой погоды у нас в стране является поле повышенного давления в сочетании с тропической воздушной массой с севера Африки.

Так, по прогнозу, 10-11 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами будет чрезвычайная жара +40°. На остальной территории ночью будет +15°...+22°, а днем в среду и четверг воздух будет прогреваться до +30°...+34°. В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черновицкой областях местами температура будет достигать +35°...+37°.

12 июля в южных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях ночью будет +20°...+26°, а днем сильная жара +35°...+39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара +40°.

На остальной территории ночью будет +17°...+23°, днем столбики термометров покажут +30°...+34°. В Киевской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Закарпатской, Черновицкой местами сильная жара, +35°...+36°.

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