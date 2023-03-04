В области объявили I уровень опасности.

Жителей Киевской области предупредили о перебоях с электричеством в ночь на 5 марта, а также утром в воскресенье. Проблемы могут возникнуть из-за погодных условий.

По информации УкрГидрометцентра, в области ожидаются сильные порывы ветра.

"Ночью и утром 5 марта удержатся порывы ветра 15-18 м/с. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такие сложные погодные условия могут привести к проблемам в работе системы энергетики, коммунального хозяйства, а также нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине - прогноз синоптиков

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 5 марта погода в Украине будет ветреной, с небольшими осадками, гололедицей и колебаниями температуры около "нуля". По его словам, в ближайшие дни на территории нашей страны сохранится устойчивый зональный перенос воздушных масс атлантического происхождения.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Киеве 8 марта ожидается существенное потепление, но кратковременное. Уже 9 марта в Киеве ночью и утром появятся умеренные осадки в виде преимущественно мокрого снега и снова похолодает.

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