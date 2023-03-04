Наталья Диденко прогнозирует существенное потепление в столице.

В Киеве 8 марта ожидается существенное потепление. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко. Однако, по ее словам, это потепление будет кратковременным, уже после дня в столице ожидаются осадки.

"Из ближайших столичных интересностей: 8 марта существенно потеплеет, на один день", - сказала синоптик.

А 9 марта, по ее прогнозу, в Киеве ночью и утром появятся умеренные осадки в виде преимущественно мокрого снега и снова похолодает.

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Потепление в Украине - прогноз народного синоптика

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине начинается тенденция медленного, но устойчивого потепления.

Так, по его прогнозу, в ближайшие 10 дней по всей Украине температура будет держаться выше "нуля". 6-7 марта он прогнозирует в Украине небольшие дожди с переходом в мокрый снег, а 9-10 марта, по его данным, ожидаются дожди и возможен мокрый снег.

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