В Киеве в течение субботы ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
"В течение дня в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-18 м/с", - сказано в сообщении.
В частности, "Укргидрометцентр" предупреждает о первом уровне опасности.
В то же время, специалисты призывают граждан придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Погода в Киеве области в ближайшие дни-прогноз Укргидрометцентра
По данным синоптиков, в ближайшие дни на Киевщине будет преобладать погода без осадков. Только в понедельник и вторник ожидаются осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега.
"Температурные значения в дневные часы выше нуля градусов, а ночью будет сохраняться небольшой мороз", - сообщили в Укргидрометцентре.