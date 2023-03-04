Специалисты советуют жителям в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

В Киеве в течение субботы ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"В течение дня в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-18 м/с", - сказано в сообщении.

В частности, "Укргидрометцентр" предупреждает о первом уровне опасности.

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В то же время, специалисты призывают граждан придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Киеве области в ближайшие дни-прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в ближайшие дни на Киевщине будет преобладать погода без осадков. Только в понедельник и вторник ожидаются осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега.

"Температурные значения в дневные часы выше нуля градусов, а ночью будет сохраняться небольшой мороз", - сообщили в Укргидрометцентре.

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