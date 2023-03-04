В ближайшие дни на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты.

Сегодня и завтра, 5 марта, погода в Украине ожидается ветреной, с небольшими осадками, гололедицей и колебаниями температуры около "нуля". Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает "Метеопрог".

Синоптик пояснил, что в ближайшие дни на территории нашей страны сохранится устойчивый зональный перенос воздушных масс атлантического происхождения.

"Под влиянием атмосферных фронтов циклона, центр которого пройдет через Финляндию и Балтийское море дальше на восточную часть Европы, в нашей стране погода ожидается теплой и с небольшими осадками в виде снега, местами с дождем", - говорит синоптик.

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Кроме того, по его данным, усилится ветер, кое-где с порывами до 15-20 м/с.

"На дорогах и тротуарах большинства областей кроме юга будет наблюдаться гололедица", - отметил он.

Погода 4 марта - прогноз синоптика

В западных областях сегодня днем местами пройдет небольшой мокрый снег, порой с дождем. Местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха днем +3...+8 °С, на Закарпатье и Буковине до +10 °С.

В северной части страны днем местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха +2...+7 °С.

В центральных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура днем +5...+10 °С.

На юге Украины без осадков, только в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +7...+12 °С.

На востоке на дорогах местами гололедица, температура составит +3...+ 8 °С.

Погода 5 марта

По прогнозу Игоря Кибальчича, в западной части ночью пройдет небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха ночью -8...-3 °С, днем -2...+ 3 °с.

В северных областях ожидается небольшой снег и снежная крупа. Днем местами на крайнем севере небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха ночью -6...-1 °С, днем -1...+ 4 °С.

В центральных областях ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Днем без осадков. Температура воздуха ночью -3...+ 2 °С, днем + 1...+ 6 °С.

На юге страны без существенных осадков, только утром и днем в Крыму и местами в Приазовье небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем + 6...+ 11 °С.

В восточных областях ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Днем сухо. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем + 2...+7 °С.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на сегодня

На сегодня, 4 марта, в Украине из-за осложнений погоды объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, по всей стране, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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