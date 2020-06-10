В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 10 июня
Ожидаются грозы, шквалы, град и сильный дождь.
В среду, 10 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Волынской области выпал град размером с орех (видео)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 10 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, местами значительные дожди", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 июня в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +36°.
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