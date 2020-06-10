Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
На юге температура до +36°.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 9-10 июня
Погода в Украине. На востоке без осадков. температура ночью до +17°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +36°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +14°, днем до +29°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +34°.
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Погода в Украине
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- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+32°... +19°
- Кропивницкий+34°... +19°
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- Львов+23°... +15°
- Николаев+35°... +18°
- Одесса+27°... +19°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+32°... +19°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+25°... +16°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+36°... +19°
- Хмельницкий+28°... +16°
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- Чернигов+32°... +19°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+26 °
Влажность:69 %
Давление:752 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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