В городе 7 января зафиксировали аномальное для этого времени года повышение температуры - до +11,1°С.

В Одессе официально зарегистрирован температурный рекорд - аномальное для этого времени года повышение температуры зафиксировано вчера, 7 января. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Согласно информации синоптиков, такое экстремальное повышение температуры зафиксировано впервые за 37 лет.

В частности, 7 января 2025 года в Одессе зарегистрирован температурный рекорд – +11,1°С, а предыдущее экстремальное значение, которое составило +10,7°С, было зафиксировано в январе 1988 года.

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Прогноз погоды на ближайшие дни

До конца недели в Украине ожидаются осадки. На выходных температура постепенно будет снижаться, прогнозируются дожди с переходом в снег и даже метели.

По данным синоптиков, 9 января, в четверг, в западных регионах местами пройдет мокрый снег, морось и дождь. На остальной территории страны будет преимущественно без осадков. В западных областях местами ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем +4...+9°С, а в центральных, южных и западных регионах воздух прогреется до +8...+13°С. На следующий день, пройдут небольшие дожди в западных областях. Кое-где по стране возможен туман, температура ночью будет +2...+7°С, днем +8...+13°С, а в Крыму местами повысится до +14...+16°С.

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