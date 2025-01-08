С 11 января погода в Украине начнет портиться.

До конца недели в Украине ожидаются осадки. На выходных температура будет постепенно снижаться, ожидаются дожди с переходом в снег и даже метели. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 9 января

В четверг, по прогнозу синоптика, в западных регионах местами пройдет мокрый снег, морось и дождь. На остальной территории страны будет преимущественно без осадков. В западных областях местами ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +4...+9 °С, а в центральных, южных и западных регионах воздух прогреется до +8...+13 °С.

Погода 10 января

Накануне выходных небольшие дожди местами пройдут в западных областях. Кое-где по стране возможен туман. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура ночью будет +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, а в Крыму местами повысится до +14...+16 °С.

Видео дня

Погода 11 января

В субботу погода в Украине начнет портиться. Ночью в западных регионах пройдет дождь с переходом в снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, а на дорогах гололедица. Днем дожди с мокрым снегом также пройдут в северных, местами южных и центральных регионах. Только на Левобережье сохранится погода без существенных осадков. На западе Украины ветер усилится до 9 - 14 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток снизится до -1...+4 °С; на остальной территории страны ночью +2...+7 °С, днем +6...+11 °С, в Крыму +12...+17 °С.

Погода 12 января

Ночью в конце недели ожидаются дожди с мокрым снегом в южных, центральных и северных областях. Днем, по прогнозу Кибальчича, небольшой дождь пройдет на северо-востоке страны. Кое-где возможен туман. Ветер успокоится до 3 - 8 м/с. На западе и севере ночью будет -4...+1 °С, днем -1...+4 °С. На остальной территории страны ночью +2...+7 °С, днем +3...+8 °С, а в Крыму и Приазовье местами еще задержится тепло до +10 °С.

Текущее потепление, которое наблюдается в Украине, продлится еще несколько дней, но уже на выходных ожидается снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, теплая погода сохранится в стране 9 и 10 января, а уже с 11 числа начнется похолодание.

Она добавила, что ночью столбики термометров будут опускаться до легких морозов, а днем прогнозируется от -2 до +3 градусов.

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