Ночью ожидаются небольшие "минусы", а днем кое-где будет небольшой "плюс".

Потепление, которое охватило Украину, продлится еще несколько дней, но уже на выходных температура снова снизится. Об этом на своей странице в Faebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, теплая погода в Украине удержится еще 9 и 10 января. "А с 11-го января к нам придет похолодание", - сообщила эксперт по погоде.

Она отметила, что это похолодание не будет сильным. Ночью температура будет снижаться до небольших "минусов", а в дневные часы ожидается от -2 до +3 градусов.

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Похолодание в Украине - когда вернутся морозы и снег

Текущая неделя обещает быть теплой с периодическими дождями, однако со следующей недели в Украину может вернуться легкий мороз. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила заведующая сектором численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Анжелика Ганчук.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать снега, эксперт отметила, что пока этого не предвидится.

"На западе, конечно, будет снежить. Потому что там будет холоднее. У нас в воскресенье и в понедельник снизятся температуры до отрицательных и снежок может посыпаться. Но, все же, скажем так, будет возвращаться на следующей неделе небольшой мороз в Украину. Но пока без таких экстремальных каких-то значений. Просто будут обычные зимние температуры", - сказала Ганчук.

Уже в субботу и в ночь на воскресенье через территорию Украины будет проходить циклон, который принесет мокрый снег в западные области страны.

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