Температурные контрасты сгладятся.

На выходных, 1 и 2 марта, марта погода в Украине изменится. Под конец недели уже по всей старне днем ожидается небольшой "плюс". На западе старны станет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни, за счет чего температурные контрасты в стране сгладятся. Столбики термометров повсюду покажут +1°...+6°. Сильные ночные морозы оатанутся только на Приазовье. Месатми на выходных пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -2°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем+6°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +8°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -1°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

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В Луцке в субботу ночью -2°, днем +8°, небольшая облачность. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -2°...+4°, снег. В воскресенье температура будет -3°...+6°, пасмурно, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, +1°...+3°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит -7°, днем +1°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -5°...+2°, пасмурно.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье температура составит -3°...+2°, пасмурно, снег.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, -4°...+6°. В воскресенье -3°...+6°, облачно с прояснениями.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная безоблачная погода, температура ночью -9°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -9°, днем +2°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью -11°, днем 0°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -10°, днем +3°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью -13°, днем 0°. В воскресенье - пасмурно, температура составит -12°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -1°, днем до +5°. В воскресенье ночью температура составит -4°, днем столбики термометров покажут +1°, пасмурно, сильный снег.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -2°, днем +9°, облачно с проясненииями. В воскресенье - пасмурно, сильный снег с дождем. Температура ночью составит 0°, днем +4°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +8°. В воскресенье - пасмурно, снег, температура -1°...+3°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +6°. В воскресенье - небольшая облачность, -2°...+5°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью -1°, днем +5°. В воскресенье - пасмурно, дождт, температура 0°...+3°.

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