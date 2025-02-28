С запада в нашу страну придет теплый и влажный воздух.

В ближайшие выходные в Украине стартует весна. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что станет несколько теплее, однако пройдут осадки. Об этом он рассказал на портале meteoprog.

"В последующие двое суток ожидается повышение температуры воздуха и небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем", - сообщил Кибальчич.

Он пояснил, что на территорию нашей страны в первые дни марта будет заходить теплый и влажный воздух с запада. Из-за этого ожидается преимущественно облачная погода с небольшим снегом и дождем.

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"Также не исключены туманы и слабое налипание мокрого снега", - добавил эксперт.

По его прогнозу, днем воздух будет прогреваться до "плюсов", а ночью сильные морозы до -6°...-13° останутся только на востоке страны.

Погода в Украине меняется

О том, что погода в Украине в ближайшее время будет меняться, говорит и синоптик Наталья Диденко.

Ранее она сообщала, что Атлантика начнет понемногу гнать к нам более влажный воздух. Благодаря этому в Украине будет происходить постепенная смена воздушных масс с сухой морозной на более теплую и влажную. Днем облачная и влажная погода будет создавать ощущение дискомфорта.

В целом, по ее прогнозу, в течение 28 февраля, 1 и 2 марта в большинстве областей Украины будет мокро, ветрено и с мокрым снегом.

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