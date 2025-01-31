В Аргентине туристы сняли на видео, как переворачивается большой айсберг. В сети пишут, что ролик могли снять в Национальном парке Лос-Гласьярес.
Как известно, высота айсберга над водой может достигать 100 метров, а длина - сотен километров. Территория парка Лос-Гласьярес на 30% покрыта льдом. Фрагмент видео опубликован на странице портала AccuWeather в социальной сети Facebook:
"Это явление является редким и известно как "откол айсберга". Это откалывание кусков льда от ледника. Если центр тяжести куска находится достаточно высоко, он может даже перевернуть ледяную глыбу".
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