Исключительно сильное запыление ухудшило качество воздуха во многих странах.

По Европе распространяется новая волна пыли из Сахары. Это уже третий эпизод за последние две недели, пишет The Watchers.

Исключительно интенсивная запыленность над Европой ухудшает качество воздуха, что свидетельствует об изменении характера атмосферной циркуляции.

Как сообщается, на Пиренейском полуострове, а также в некоторых районах Франции и Германии зафиксирована большая концентрация твердых частиц на уровне земли. Это событие совпадает с высокой концентрацией пыльцы березы в воздухе, что может повлиять на людей с заболеваниями дыхательной системы.

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Хотя шлейфы сахарской пыли нередко достигают Европы, в последние годы отмечается увеличение интенсивности и частоты таких эпизодов. Это может быть связано с изменениями в характере атмосферной циркуляции, пишет издание.

"Последний эпизод сахарской пыли - уже третий за последние две недели. Он связан с погодными условиями, которые привели к потеплению в Западной Европе в последние дни", - рассказала старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Два предыдущих эпизода происходили в основном над Средиземноморьем и южной Европой, хотя некоторые эффекты наблюдались далеко на севере, вплоть до Скандинавии.

В начале апреля волна тепла принесла в Украину не только аномальное потепление, но и пыль из Сахары. Например, в Киеве во время усиления ветра наблюдалось мощное запыление.

Метеоролог Вера Балабух заявила о риске возникновения пыльных бурь и в самой Украине. По ее словам, пыльные бури в Украине - это одно из тех явлений, которое удалось побороть в свое время.

Однако из-за воны на юге страны практически унистожены защитные лесополосы, а также Каховское водохранилище, которое было источником влаги для этого региона. "Это создает дополнительные риски для того, что такие пыльные бури могут образоваться и у нас теперь", - говорит специалист.

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