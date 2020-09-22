Стало известно, когда в Украину вернутся дожди (карта)

12:42, 22 сентября 2020
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По данным Погода УНИАН, уже в конце этой недели в некоторых регионах пройдут дожди.

В Украине ожидаются осадки / фото УНИАН
В Украине ожидаются осадки / фото УНИАН

В Украине уже к концу этой недели ожидаются дожди.

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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в воскресенье, 27 сентября, в северных и центральных областях ожидаются осадки.

Так, дожди пройдут в Волынской, Ривненской, Винницкой, Житомирской, Черкасской областях, а также в Киевской. В Хмельницкой области возможны грозы.

27 сентября в Украину придут дожди / фото УНИАН
27 сентября в Украину придут дожди / фото УНИАН

В понедельник, 28 сентября, незначитлеьніе осадки ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Погода в Украине 28 сентября / фото УНИАН
Погода в Украине 28 сентября / фото УНИАН

Также, согласно прогнозу, 29 и 30 сентября осадки ожидаются в западных регионах, Киевской и Черниговской областях.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: #погода в Украине#дождь в Украине
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