Стало известно, когда в Украину вернутся дожди (карта)
По данным Погода УНИАН, уже в конце этой недели в некоторых регионах пройдут дожди.
В Украине уже к концу этой недели ожидаются дожди.
Синоптики дали прогноз погоды на осень в Украине
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в воскресенье, 27 сентября, в северных и центральных областях ожидаются осадки.
Так, дожди пройдут в Волынской, Ривненской, Винницкой, Житомирской, Черкасской областях, а также в Киевской. В Хмельницкой области возможны грозы.
В понедельник, 28 сентября, незначитлеьніе осадки ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.
Также, согласно прогнозу, 29 и 30 сентября осадки ожидаются в западных регионах, Киевской и Черниговской областях.
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