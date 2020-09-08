Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

14:15, 8 сентября 2020
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Пожарная опасность сохранится до 11 сентября.

Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине / galinfo.com.ua
Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Стало известно, когда в Украину придет похолодание

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, по прогнозу синоптиков, в течение 8-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях Украины, большинстве районов Сумской, Киевской и Ривненской областей будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр
Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр

Погода в Украине

Текущая неделя началась Украины с жаркой погоды, однако сегодня, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится в стране до 13 сентября.

Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31° , во многих регионах пройдут дожди с грозами.

Синоптики сообщили, что на этой неделе по всей Украине спадет жара, осадков в большинстве регионов не ожидается.

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