Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность сохранится до 11 сентября.
В течение ближайших дней почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Стало известно, когда в Украину придет похолодание
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, по прогнозу синоптиков, в течение 8-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях Украины, большинстве районов Сумской, Киевской и Ривненской областей будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине
Текущая неделя началась Украины с жаркой погоды, однако сегодня, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится в стране до 13 сентября.
Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31° , во многих регионах пройдут дожди с грозами.
Синоптики сообщили, что на этой неделе по всей Украине спадет жара, осадков в большинстве регионов не ожидается.
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