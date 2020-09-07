Погода на неделю: в Украине спадет жара (карта)
Жара спадет по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине спадет жара, осадков не ожидается.
В понедельник в Украине без осадков. На юге и востоке до +35°, в остальных регионах до +19°...+31°.
Во вторник почти по всей Украине похолодает. Температура днем на востоке до +31°.
В среду, 9 сентября, в Украине без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +27°. В остальных регионах до +22°...+25°.
В четверг в западных областях местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +8°…+17°, днем до +29°.
В пятницу в Украине без осадков. Днем на востоке до +29°, в остальных регионах до +28°.
12 и 13 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +10°, на остальной территории +11°…+14°. Днем температура по стране +22°...+26°. В воскресенье ночью на западе температура до +9°, днем в Украине от +21° до +29°.
Народный прогноз погоды в Украине
7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Пришел Варфоломей - рожь на зиму сей. Суша на Варфоломея - острой зимы есть надежда. В старину говорили: "Святой Тит последний гриб растит!". По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая. В эти дни начинают косить овес, заканчивают сбор груш, приступают к сбору рябины, обильно поливают садовую землянику.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 сентября
8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Адриан толокно месит, Наталья блины печет. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу.
9 сентября - преподобного Пимена, рябинник. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.
10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. К этому времени закончили сев озимой пшеницы, начинали сбор осенних сортов яблок и слив. В этот день хлеб убирается в скирды, идет спешный вывоз снопов перед наступлением сентябрьского ненастья. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.
11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. На Иоанна Предтечи не рубят капусту, не срезают мак, не копают картофель, не рвут яблоки, не берут в руки косу, топор, лопату. На Ивана Постного, как и на Ивана Купала, собирали целебные растения, но уже не травы и цветы, а корни. Их потом настаивали на крепкой водке и лечились в течение года. Иван постный - осени отец крестный. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.
12 сентября - святых Александра, Ивана; Павла. В народном календаре 12 сентября - день Ивана Постника. Иван Постный пришел, лето красное забрал. Иван Постный - осени отец крестный. На Ивана Постного собирай коренья выросшие. Иоанн Предтеча гонит птицу за море далеко. С Ивана-поста мужик осень встречает, баба свое лето начинает. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной.
13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь". С Куприянова дня начинали собирать клюкву. По сей день клюкву не собирали, потому что нельзя было беспокоить птиц, которые кланялись ягоде - Журавке (клюкве) перед отлетом в теплые края.
Погода в Украине
- В понедельник, 7 августа, в Украине температура днем поднимется до +30°, на западе пройдут дожди.
- Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
- В понедельник, 7 августа, в страну вернется настоящая жара. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +26 градусов.
- Винница+30°... +10°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+32°... +12°
- Житомир+30°... +11°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+30°... +13°
- Кропивницкий+30°... +13°
- Луганск+30°... +13°
- Луцк+19°... +9°
- Львов+19°... +7°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+30°... +14°
- Ровно+23°... +8°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+29°... +13°
- Тернополь+26°... +8°
- Харьков+30°... +12°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+27°... +10°
- Черкассы+29°... +15°
- Чернигов+29°... +12°
- Черновцы+27°... +12°