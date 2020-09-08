Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода
Ожидается, что жара вернется в Украину 13 сентября.
Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако сегодня, 8 сентября, во многие области пришло похолодание. УНИАН узнал, какой будет погода в ближайшее время.
Стало известно, когда в Украину придет похолодание
Согласно прогнозу Погода УНИАН, похолодание в Украине начнется уже во вторник, 8 сентября. В большинстве регионов температура воздуха не превысит +22 градуса, жара сохранится только на юге и востоке страны. При этом на севере, в центре и на юге местами пройдут дожди.
В среду, 9 сентября, жара спадет по всей Украине. Температура днем составит +20…+27 градусов. Осадков при этом не ожидается.
По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине до 13 сентября - тогда снова потеплеет, и столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше.
Погода в Украине
Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31°, местами пройдут дожди.
Синоптики сообщили, что на этой неделе в Украине спадет жара, осадков в большинстве регионов не ожидается.
Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими.
- Винница+22°... +10°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+30°... +9°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+30°... +12°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+22°... +13°
- Кропивницкий+23°... +9°
- Луганск+32°... +11°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+27°... +12°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+21°... +13°
- Ровно+19°... +12°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+20°... +12°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+27°... +12°
- Херсон+30°... +12°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+22°... +11°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+20°... +10°