Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода

Ожидается, что жара вернется в Украину 13 сентября.

Жара в Украину вернется 13 сентября / фото УНИАН

Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако сегодня, 8 сентября, во многие области пришло похолодание. УНИАН узнал, какой будет погода в ближайшее время.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, похолодание в Украине начнется уже во вторник, 8 сентября. В большинстве регионов температура воздуха не превысит +22 градуса, жара сохранится только на юге и востоке страны. При этом на севере, в центре и на юге местами пройдут дожди.

8 сентября в Украине похолодало / УНИАН

В среду, 9 сентября, жара спадет по всей Украине. Температура днем составит +20…+27 градусов. Осадков при этом не ожидается.

По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине до 13 сентября - тогда снова потеплеет, и столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше.

Погода в Украине

Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31°, местами пройдут дожди.

Синоптики сообщили, что на этой неделе в Украине спадет жара, осадков в большинстве регионов не ожидается.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими.