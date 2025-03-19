Погода начнет меняться с 20 марта, когда будет весеннее равноденствие.

19 марта в Украине еще будет холодно, а уже с 20 числа погода будет меняться на более весеннюю. Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его данным, сегодня в холодной воздушной массе, которая останется без "подпитки" с севера, усилится антициклон Konstantina. Поэтому существенных осадков не ожидается, а температура днем максимально повысится до +2º...+7º.

20 марта будет весеннее равноденствие, продолжительность дня и ночи будет одинаковой - по 12 часов.

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"Весеннее равноденствие является началом астрономической весны и условной границей между зимой и летом, поэтому его считают одним из важнейших дней весны, после которого ожидают резкого потепления и пробуждения природы, которое в этом году идет по расписанию", - говорит синоптик.

По его прогнозу, как раз во второй половине рабочей недели по северной периферии антициклона будет распространяться более теплый воздух из Западной Европы.

"Среднесуточная температура ежедневно будет повышаться на 2º. Поэтому, если утро еще будет встречать нас прохладой, то в дневные часы ожидаются хорошие "плюсы"", - спрогнозировал синоптик.

По его словам, предварительные расчеты показывают, что в ближайшие выходные "весна активнее возьмется за свое дело":

"Прогнозируем солнечную, сухую и комфортную погоду, которая будет на стороне украинцев и будет помогать во всех их делах".

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Ранее синоптик Наталья Диденко также сообщала, что с 20 марта в Украине начнет теплеть.

19 марта, по ее словам еще будет немного холодновато, хотя днем все же потеплеет на несколько градусов.

"А с 20-го марта в Украине весна возьмет все в свои руки - градусы повеселеют, поднимутся вверх и мы с ними порадуемся весеннему теплу", - спрогнозировала она.

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