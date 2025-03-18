Холодная погода в Триватиме-Недово.

В Украину пришло похолодание, однако оно будет кратковременным и вскоре к нам вернется весеннее тепло. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, в течение дня температура воздуха максимально составит +2...+5 градусов.

В среду, 19 марта, также еще будет "немного холодновато, хотя день уже будет теплее на пару градусов".

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"А с 20-го марта в Украине весна возьмет все в свои руки - градусы повеселеют, поднимутся вверх и мы с ними порадуемся весеннему теплу", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода в Украине - когда должно потеплеть

О том, что уже на этой неделе в Украине должно потеплеть, говорят и в Укргидрометцентре.

"Не резко, не стремительно, но все равно уже ночная температура будет от 1° тепла до 5° мороза. А днем, за счет прояснения, ведь именно с четверга уже начнет распространять влияние антициклон, то там уже и, соответственно, будет больше солнечных прояснений днем, поэтому днем +5°...+10°. Юго-западные регионы - даже местами уже до +13° ожидаем", - сказала в комментарии Погода УНИАН синоптик Наталья Птуха.

По ее данным, с 20 марта также будут прекращаться и осадки. До 24 числа ожидается сухая погода, а уже в начале следующей недели атмосферные фронты принесут дожди.

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