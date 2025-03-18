В среду, 19 марта, по всей Украине еще будет довольно холодно, а уже с четверга температура начнет повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Столбики термометров в среду покажут от +2° на востоке до +8° на западе. Ожидается облачная погода, местами с прояснениями. В отдельных областях на севере и востоке ожидаются осадки в виде мокрого снега.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +6°, мокрый снег.
- Во Львове в среду будет ясно. Ночью -3°, днем +6°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.
- В Тернополе 19 марта ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -2°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +8°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - ясно, ночью 0°, днем +8°.
- В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +4°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+4°.
- В Одессе 19 марта - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -3°, днем +6°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +5°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -4°...+4°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.
19 марта - приметы погоды
19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
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