19 марта по всей украине будет холодно / фото JackieLou DL / Pixabay

В среду, 19 марта, по всей Украине еще будет довольно холодно, а уже с четверга температура начнет повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН

Столбики термометров в среду покажут от +2° на востоке до +8° на западе. Ожидается облачная погода, местами с прояснениями. В отдельных областях на севере и востоке ожидаются осадки в виде мокрого снега.

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +6°, мокрый снег.
  • Во Львове в среду будет ясно. Ночью -3°, днем +6°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.
  • В Тернополе 19 марта ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -2°, днем +7°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +8°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в среду - ясно, ночью 0°, днем +8°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +4°, пасмурно.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+4°.
  • В Одессе 19 марта - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -3°, днем +6°.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +5°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
  • В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -4°...+4°.
  • В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.
19 марта температура чуть повысится, но все равно будет ддовольно холодно / фото УНИАН

19 марта - приметы погоды

19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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