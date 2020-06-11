Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
В воскресенье всю Украину накроют дожди.
В ближайшие дни по всей Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 12 июня на западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура днем по стране от +25 до +36 градусов.
В субботу, 13 июня, осадки ожидаются на западе, местами в центре и на севере Украины. Температура от +26 до +36 градуса.
В воскресенье дожди накроют всю страну, в большинстве регионов немного похолодает. Днем в Украине ожидается от +20 до +32 градусов.
Напомним, в четверг, 11 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +19°
- Днепр+34°... +18°
- Донецк+34°... +20°
- Житомир+32°... +19°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +17°
- Киев+33°... +20°
- Кропивницкий+34°... +20°
- Луганск+35°... +21°
- Луцк+29°... +17°
- Львов+26°... +16°
- Николаев+35°... +19°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+33°... +20°
- Ровно+28°... +17°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+27°... +15°
- Харьков+32°... +22°
- Херсон+36°... +19°
- Хмельницкий+29°... +18°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+33°... +19°
- Черновцы+25°... +17°
Виргиния, США
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