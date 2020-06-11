Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

В воскресенье всю Украину накроют дожди.

В Украину идут дожди / ua.depositphotos.com

В ближайшие дни по всей Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 12 июня на западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура днем по стране от +25 до +36 градусов.

В субботу, 13 июня, осадки ожидаются на западе, местами в центре и на севере Украины. Температура от +26 до +36 градуса.

В воскресенье дожди накроют всю страну, в большинстве регионов немного похолодает. Днем в Украине ожидается от +20 до +32 градусов.

Напомним, в четверг, 11 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.