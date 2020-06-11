Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

15:28, 11 июня 2020
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В воскресенье всю Украину накроют дожди.

В Украину идут дожди / ua.depositphotos.com
В Украину идут дожди / ua.depositphotos.com

В ближайшие дни по всей Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами. 

Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 12 июня на западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура днем по стране от +25 до +36 градусов.

В субботу, 13 июня, осадки ожидаются на западе, местами в центре и на севере Украины. Температура от +26 до +36 градуса. 

В воскресенье дожди накроют всю страну, в большинстве регионов немного похолодает. Днем в Украине ожидается от +20 до +32 градусов.

Напомним, в четверг, 11 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#дождь#жара
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